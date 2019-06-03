الخالدي يدعو عبدالمهدي لتحريك “دعوى تهريب النفط” بالمحاكم الدولية ضد تركيا

2019/06/03 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى تحريك الدعوى القضائية التي اقامتها الحكومة السابقة في المحاكم الدولية ضد تركيا لمشاركتها في تهريب النفط العراقي.وقال الخالدي في تصريح لـ/SNG/،ان “هناك دعوى اقامتها الحكومة السابقة في المحاكم الدولية على الجارة تركيا تتعلق بتهريب النفط ...

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