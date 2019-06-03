دولة القانون معلقا بشأن التحريض ضد الصدر: أبو أسد لا يمثلنا

2019/06/03 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- استنكر ائتلاف دولة القانون التحريض الذي صدر بحق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وبحسب بيان المتحدث الرسمي باسم إئتلاف دوله القانون بهاء النوري،تلقت /SNG/،نسخة منه: “نؤكد استنكارنا لما نسب للمدعو ابو اسد الياسري من كلام غريب ومستهجن في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) و الذي احتوى عبارة تهجم و اساءة غير مقبولة على الاطلاق بحق ...

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