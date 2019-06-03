بالصور.. تسيير دوريات بحرية وبرية لتأمين مناطق نهر دجلة

2019/06/03 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} سيرت قوات الرسول البحرية في الحشد الشعبي، الاثنين، دوريات لتأمين مناطق نهر دجلة ومجرى النهر على حدود مدينة سامراء المقدسة.

وذكر الحشد في بيان، أن قوات الرسول البحرية أحد تشكيلات الحشد تواصل تأمين مناطق نهر دجلة ومجرى النهر على حدود مدينة سامراء والمسطحات المائية منعا لتسلل عناصر داعش الاجرامي، مبينا أن قوات الرسول البحرية تعمل على مراقبة هذه المناطق على مدار الساعة.واضاف الموفد إن جهود القوات تتمثل بتسيير دوريات بالقوارب ودوريات راجلة ونصب كاميرات مراقبة ليلية.انتهى

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