اجتماع امني لتعزيز الدور الاستخباري في نينوى

2019/06/03 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عقدت قيادة عمليات نينوى، الاثنين، اجتماعا امنيا بالاشتراك مع الحشد الشعبي وحضور المحافظ منصور المرعيد.

وذكر بيان للحشد، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" قيادة عمليات نينوى للحشد متمثلة بنائب قائد العمليات رائد الكروي شارك بالإجتماع الأمني الموسع الذي عقد في مقر قيادة عمليات نينوى بحضور محافظ ورئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة منصور المرعيد، فضلا عن القيادات الأمنية الموجودة في المحافظة".واضاف ان" الاجتماع ناقش الخطة الأمنية المتبعة تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، وتعزيز الدور الاستخباري".انتهى

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