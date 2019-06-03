ياسري من كتلة المالكي يدعو لقتل مقتدى الصدر

2019/06/03 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن كتلة سائرون جواد الموسوي في بيان ” من منطلق المسؤولية اتكفل بإقامة دعوى قضائية رسمية ضد المدعو ( نوفل عبدالمحسن خلف غانم ) من كتلة نوري المالكي المسمى (ابو اسد الياسري) بالإساءة والتحريض على قتل مقتدى الصدر وكتب الياسري على صفحته التي توجها بصورة الايراني خامنئي اللهم ندعوك بهذا الشهر الفضيل واليوم …

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