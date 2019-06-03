2019/06/03 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ ديالى مثنى التميمي، الاثنين، رسالة الى الأهالي والشيوخ بشأن حادثة استشهاد 3 مواطنين في قرية ابو الخنازير بناحية ابو صيدا، فيما أكد على ان الوضع الأمني في المحافظة تحت السيطرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ديالى يوجه رسالة بشأن حادثة ابو الخنازير ويؤكد: الوضع تحت السيطرة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ديالى يوجه رسالة بشأن حادثة ابو الخنازير ويؤكد: الوضع تحت السيطرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).