2019/06/03 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، القاء القبض على صاحب العجلة المفخخة التي انفجرت في وقت سابق من اليوم في مدينة الموصل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: القبض على صاحب العجلة التي انفجرت اليوم في الموصل ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: القبض على صاحب العجلة التي انفجرت اليوم في الموصل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).