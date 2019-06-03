2019/06/03 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مجلس مكافحة الفساد يعترف: 80 % من واردات الكمارك لا تدخل خزينة الدولة

عدد المشاهدات

1

تاريخ النشر

03/06/2019 04:55 PM

المشرق – قسم الاخبار:كشفَ المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في العراق امس الاحد عن أبرز الملفات التي يحقق فيها حالياً.



وقال العضو المراقب في المجلس، سعد ياسين موسى: إن الملفات التي في عهدة تحقيق مجلس مكافحة الفساد، هي عبارة عن ظواهر تسبب الفساد بشكل مباشر او غير مباشر، مبينا: ان أبزر الملفات اربعة ملفات حساسة هي المخدرات، والكمارك، فـ80% من واردات الكمارك لا تدخل الخزينة، مبيناً: ان هناك تحقيقا في ملف تنفيذ العقود في مؤسسات الدولة، فهناك تضخم كبير في الأسعار، كما أن هناك ملفا آخر من الملفات البارزة، وهو ملف النفط.



وأضاف: ان كل ملف يتم التحقيق وفق اليات محددة، كما هناك 2000 قضية لدى القضاء ما زالت غير محسومة، ننتظر حسمها في القريب العاجل.



وكان المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي قد اكد ان ملف تهريب العملة متابع بشكل جدي من قبل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.



وبلغت كمية الأموال المهربة بهذه الطريقة 1.8 مليار دولار، ولم تتمكن السلطات المالية لحد الآن من تعقبها او تحديد الجهات التي وصلت إليها الأموال، علماً أن عملية التحويل هذه لم تجرِّ لأغراض تجارية وذلك حسب تأكيدات البنك المركزي العراقي في تقاريره السرية.



وقال جمال الاسدي، في تصريح صحفي: إن ملف مكافحة تهريب العملة، هو احد الملفات التي تم عرضها في الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، والتي تم التوجه بموجبها الى جمع المعلومات والوثائق الخاص به.



وأكد الأسدي: ان الملف موجود الان في مجلس مكافحة الفساد، وهو احد الملفات الأربعين التي تطرق لها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي امام مجلس النواب على اعتبار ان هناك فسادا وشبهات فساد بهذا الملف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس مكافحة الفساد يعترف: 80 % من واردات الكمارك لا تدخل خزينة الدولة) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس مكافحة الفساد يعترف: 80 % من واردات الكمارك لا تدخل خزينة الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المشرق).