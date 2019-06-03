الشيخ خميس الخنجر‏ : #احداث_ديالى تؤكد الحاجة الى المزيد من الحزم مع المليشيات المنفلتة

2019/06/03 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الشيخ خميس الخنجر‏ ان #احداث_ديالى تؤكد الحاجة الى المزيد من الحزم مع المليشيات المنفلتة، كما تؤكد حاجتنا الى ترسيخ المصالحة المجتمعية الجادة بعد الفتن التي خلفها الإرهاب.#المحور_الوطني

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