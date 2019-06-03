الحكيم يدعو إلى ضرورة تسليم الدرجــات الخاصة لأصحـــــاب الكفـــــــاءة

2019/06/03 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الاخبار:أكدَ رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم امس الاحد، خلال لقائه الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، على ضرورة تسليم إدارة الدرجات الخاصة إلى أشخاص يتمتعون بالكفاءة.وقال الحكيم في بيان لمكتبه: ان تطورات تنفيذ البرنامج الحكومي وضرورة الإسراع بتنفيذه على وفق التوقيتات الزمنية التي تعهدت بها الحكومة الموقرة أمام الشعب والقوى السياسية، كانت أهم الملفات التي ناقشناها خلال لقائنا الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، مضيفا: انه دعونا إلى تطوير النظام الإداري وإعادة النظر في البنية الإدارية للدولة والتقليل من الروتين والبيروقراطية ومحاربة الفساد المالي والإداري بحزم ومحاسبة كبار المفسدين وتقديمهم للعدالة.واشار الى: اننا أكدنا أيضا على أهمية إنهاء العمل بالوكالة وتسليم إدارة الدرجات الخاصة إلى أشخاص يتمتعون بالكفاءة والمهنية العالية لغلق هذا الملف بشكل نهائي.

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