2019/06/03 | 17:06

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بيكنباور: كلوب المدرب الأفضل في العالم والمثالي لبايرن ميونخ

تحدث أسطورة كرة القدم الألمانية، فرانز بيكنباور، عن مواطنه يورجن

كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، الحاصل على دوري أبطال أوروبا

الأخير. وفاز ليفربول بقيادة كلوب السبت الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد

التغلب بثنائية نظيفة على فريق توتنهام الإنجليزي.وقال بيكنباور في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "بالنسبة لي،

يورجن كلوب هو أفضل مدرب في العالم، لقد أثبت بأنه مدرب كبير منذ أن

كان في دورتموند".وأضاف: "يورجن يواكب كل عصر، يرغب دائمًا في احداث تغيير، ما بدأ به

في دورتموند كان الأساس، واستطاع ان يتطور أكثر مع ليفربول".وأكمل: "عندما أقصى ليفربول بايرن ميونخ من دوري الأبطال، قلت بأن

يورجن كلوب سيذهب بعيدًا مع ليفربول، وحدث ذلك".واختتم: "أتمنى أن يدرب بايرن ميونخ، اعتقد أنه سيكون المثالي لفريق

العملاق البافاري، كل شيء يتم تحديده من خلال رغبته".

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