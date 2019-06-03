2019/06/03 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن تحالف سائرون التحرك لرفع دعوى قضائية ضد المدعـو (ابو اسد الياسري) المقرب من ائتلاف دولة القانون بتهمة التحريض على قتل زعيم التيار الصدري السيـد مقتدى الصدر.وقال النائب عن التحالف جواد الموسوي في بيان صحفي ، انه “من منطلق المسؤولية اتكفل بإقامة دعوى قضائية رسمية ضد المدعو (نوفل عبدالمحسن خلف غانم) المسمى (ابو اسد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائـرون يعتزم مقاضاة المدعـو ابو اسد الياسـري بتهمـة التحريض والاساءة الى الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائـرون يعتزم مقاضاة المدعـو ابو اسد الياسـري بتهمـة التحريض والاساءة الى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).