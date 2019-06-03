الشابندر: سياسة القوة والشدة كفيلة بارجاع كردستان لبيت الطاعة وانهاء النشوز

2019/06/03 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… دعا الكاتب والباحث السياسي غالب الشابندر ، الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى اتخاذ إجراءات سياسية أكثر صرامة مع كردستان لانهاء نشوزها واعادتها لبيت الطاعة، مبينا ان تاريخ كردستان ومنذ عام 1936 تخضع والشدة بعد كل تمرد.وقال الشابندر لـ/ المعلومة /، ان أكراد العراق حصلوا على حقوق وامتيازات لم يحصل […]

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