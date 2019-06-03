2019/06/03 | 17:09

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شركات روسية وايطالية ترغب باستثمار معامل صناعية في الرمادي

بغداد/..



أبدت شركات استثمارية روسية وايطالية رغبتها في الحصول على فرص استثمارية لإعادة اعمار وتأهيل بعض المصانع في مدينة الرمادي.

وقال قائممقام قضاء الرمادي، ابراهيم الجنابي في تصريح صحفي إن “مدينة الرمادي شهدت في الفترة الحالية زيارة وفود تمثل شركات اجنبية وعربية لاطلاع على الفرص الاستثمارية في المحافظة”.

وأضاف، أن تلك الشركات “أبدت استعدادها للعمل في اعادة تأهيل مصانع الزجاج والقناني البلاستيكية ومصانع اخرى بعد زيارتها لمواقع العمل”، مؤكدا وجود “اتصالات تجريها وفود تلك الشركات مع الحكومة المركزية لاستحصال الموافقات القانونية الخاصة بعملية الاستثمار”.

وأوضح، أن “بعض المصانع الحكومية تعاني من التأخير في حسم استثمارها من قبل الحكومة المركزية خاصة المشاريع ذات المبالغ المالية الكبيرة في حين يتم الموافقة على المشاريع الاستثمارية البسيطة بشكل سريع ومن قبل الحكومة المحلية في الانبار”.



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