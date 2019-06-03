اكراد سوريا يسلمون النرويج 5 أطفال من يتامى الدواعش

2019/06/03 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلم مسلحون أكراد شمال شرقي سوريا، اليوم الاثنين، 5 أطفال يتامى، من عائلات تابعة تنظيم "داعش" الوهابي للسلطات النرويجية....

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