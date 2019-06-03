محافظ ديالى يوجه بفتح تحقيق بحادثة “أبو الخنازير“

2019/06/03 | 17:11

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بغداد اليوم- ديالى

وجه محافظ ديالى، مثنى التميمي، الاثنين، بفتح تحقيق بحادثة “أبو الخنازير“، ضمن ناحية اب...





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