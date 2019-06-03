الداخلية العراقية:اطلق سراح محافظ كركوك السابق

2019/06/03 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بخصوص احتجاز محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم في لبنان، فيما أكدت إطلاق سراحه بكفالة.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاحد، إنه “بناءاً على ما تداولته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من اخبار وتصريحات بخصوص قضية المتهم الهارب والمطلوب للقضاء (نجم الدين عمر كريم) محافظ كركوك...

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