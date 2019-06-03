2019/06/03 | 17:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
أفاد مصدر أمني في قيادة حشد الانبار، الاثنين، بمقتل اربعة من ارهابي داعش بعملية انزال جوي استهدفت اوكار وانفاق سرية غربي المحافظة.
وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قوة أمنية وبالتعاون مع قيادة طيران الجيش نفذت عملية انزال جوي استهدفت منطقة صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، اسفرت عن مقتل 4 من ارهابي داعش دون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انزال جوي يقتل 4 “دواعش” في صحراء الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أفاد مصدر أمني في قيادة حشد الانبار، الاثنين، بمقتل اربعة من ارهابي داعش بعملية انزال جوي استهدفت اوكار وانفاق سرية غربي المحافظة.
وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قوة أمنية وبالتعاون مع قيادة طيران الجيش نفذت عملية انزال جوي استهدفت منطقة صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، اسفرت عن مقتل 4 من ارهابي داعش دون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انزال جوي يقتل 4 “دواعش” في صحراء الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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