2019/06/03 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني في قيادة حشد الانبار، الاثنين، بمقتل اربعة من ارهابي داعش بعملية انزال جوي استهدفت اوكار وانفاق سرية غربي المحافظة.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قوة أمنية وبالتعاون مع قيادة طيران الجيش نفذت عملية انزال جوي استهدفت منطقة صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، اسفرت عن مقتل 4 من ارهابي داعش دون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انزال جوي يقتل 4 “دواعش” في صحراء الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انزال جوي يقتل 4 “دواعش” في صحراء الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).