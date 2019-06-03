اسعار النفط ترتفع إثر تصريحات سعودية

2019/06/03 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، بعدما أدت تطمينات سعودية لوقف الخسائر، التي منيت بها الأسواق الأسبوع الماضي، في الوقت الذي صعدت فيه الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.وذكرت السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، أن المنظمة وروسيا ستواصلان إدارة إمدادات الخام العالمية لتجنب وجود فائض.ونقلت صحيفة “عرب نيوز” […]

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