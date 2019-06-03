الفتح: وفد كردي كبير سيصل بغداد بعد العيد لمناقشة صادرات نفط كردستان

2019/06/03 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أعلن تحالف الفتح، الاثنين، عن نية الإقليم إرسال وفد كبير الى بغداد بعد عيد الفطر للقاء الحكومة ورئاسة البرلمان واللجنة المالية للاتفاق بشان صادرات النفط بكردستان.وقال النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي لـ/المعلومة/ ان “إقليم كردستان اخل بالاتفاق النفطي في الموازنة رغم تصويته عليها وتكرار سيناريو الموازنات السابقة”.واضاف ان “الحكومة والبرلمان شخصا […]

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