ايران: محاولات الادارة الامريكية المثيرة للتوتر مصيرها الفشل

2019/06/03 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي، ان محاولات الادارة الامريكية المثيرة للتوترات والازمات من اجل الحفاظ على مكانتها السابقة ستبوء بالفشل.

وفي معرض

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