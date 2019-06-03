مجلس مكافحة الفساد: هناك 2000 قضية لدى القضاء ما زالت غير محسومة

2019/06/03 | 17:20

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بغداد:سومر نيوز

كشفَ المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في العراق عن أبرز الملفات التي يحقق فيها حالياً.

وقال العضو المراق...

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