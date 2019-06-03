الشابندر: سياسة القوة والشدة كفيلة بارجاع كردستان لبيت الطاعة وانهاء النشوز

2019/06/03 | 17:20

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بغداد:سومر نيوز

دعا الكاتب والباحث السياسي غالب الشابندر ، الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى اتخاذ إجراءات سياس...

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