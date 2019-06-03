نائب يدعو عبدالمهدي لتحريك “دعوى تهريب النفط” بالمحاكم الدولية ضد تركيا

2019/06/03 | 17:20

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بغداد:سومر نيوز

دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى تح...

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