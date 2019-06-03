ذي قار .. توزيع 400 سلة غذائية وصحية خلال شهر رمضان المبارك

2019/06/03 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الهجرة والمهجرين فرع ذي قار ، عن توزيعها 400 سلة غذائية وصحية خلال شهر رمضان المبارك على العوائل النازحة في المحافظة .وقال مدير الفرع علي صالح للنعيم نيوز , ” إن الفرع مستمر بتوزيع السلات الغذائية والصحية على العوائل النازحة حتى بعد عيد الفطر المبارك , مشيراً ” إلى أن العشرات من …

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