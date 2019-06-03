2019/06/03 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف النائب عن تحالف البناء محمد كريم، الاثنين، عن آلية بقاء النواب الـ14 بعضوية مجلس النواب الذين تم استبدالهم بعد الطعون المقدمة للمحكمة الاتحادية.وقال كريم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “النواب المستبدلين مارسوا ضغوطا كبيرة تجاه رئاسة البرلمان لمنع إدراج فقرة الاستبدال من جدول أعمال مجلس النواب”، لافتا إلى إن “استبدال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد قرار المحكمة الاتحادية.. نائب يكشف آلية بقاء النواب المستبدلين بعضوية مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد قرار المحكمة الاتحادية.. نائب يكشف آلية بقاء النواب المستبدلين بعضوية مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).