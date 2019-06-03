بريطاني شارك بغزو العراق يذبح صديقته في لندن ترجمة خولة الموسوي

2019/06/03 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذبح ديزموند سيلفا سيمون كير ، 31 عاماً ، بسكين مطبخ 8 إنش (20 سم) ، وقام بقطع حلقها وطعنها في وجهه في شقته في كلافام ، جنوب لندن.تم إخبار سيلفا ، الذي شارك مرتين بغزو العراق وواحدة في كوسوفو ، بالمستشفى في الليلة السابقة قبل أن يهدد بقتل نفسه أو شخص آخر ،...

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