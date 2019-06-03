بالوثيقة..المالية تصرف عيديات للموظفين بمناسبة عيد الفطر

2019/06/03 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، وثيقة تتضمن صرف عيديات تصل الى 500 الف دينار الى موظفي الوزارة.

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