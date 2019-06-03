وزارة الشباب والرياضة توضح حقيقة إلغاء مشروع الملعب السعودي في بغداد

2019/06/03 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانتشرت أنباء في عدد من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن الجانب السعودي الغى مشروع إقامة المدينة الرياضية في العاصمة بغداد.وقال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب في تصريح صحفي، إنه "لا صحة لجميع الاخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تشير الى الغاء مشروع المدينة الرياضية السعودية".واوضح "نحن جهة حكومية رسمية نتعامل مع المعطيات الرسمية، لذلك فإن المشروع قائم وسيبدأ مرحلة التنفيذ خلال الفترة القليلة المقبلة".واختار الجانب السعودي، المنطقة الواقعة بالقرب من منطقة اليوسفية جنوب بغداد، مكاناً لانشاء المدينة الرياضية.انتهى.ص.هـ.ح.

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