اكلات رمضانية.. معكرونة بالبشاميل

2019/06/03 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} يعتبر طبق المعكرونة بالبشاميل من الاكلات اللذيذة التي اعتادت المطابخ العربية والاجنبية وحتى العراقية على طبخها في رمضان وباقي الايام.

مقادير المعكرونة بالبشاميل:-- صوص البشاميل :طحين : نصف كوبحليب : ليتر {سائل}الزبدة : ملعقة كبيرة {أو زيت}ملح : ربع ملعقة صغيرةفلفل أسود : ربع ملعقة صغيرةبهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرةأوريغانو : ربع ملعقة صغيرة- معكرونة : عبوة {بنّه أو أسطوانا} - لحم مفروم : نصف كيلو - خضار مفرزة : كيس - زيتون أسود : ربع كوب {مقطع حلقات} - جبن فريكو : كوب {موزريلا / مبشور} - البصل : 1 حبة {مفروم} - الثوم : 3 فصوص - رب الطماطم : 2 ملعقة كبيرة - ريحان ناشف : نصف ملعقة صغيرة - مرق خضار : 1 مكعب - الماء : ربع كوب.



طريقة التحضير:-1.



تسلق المعكرونة بماء مملح وزيت وتصفى وتترك جانبا.2.



نقلب اللحم المفروم في زيت على النار ثم نضيف البهارات والملح والفلفل والبصل حتى يتذبل.3.



نضيف الخضار المشكلة ومكعب مرقة الخضار ورب البندورة و1/4 كوب ماء ويترك على النار حتى تستوي المكونات.4.



لتجهيز الباشميل: نضع الزبدة والطحين في قدر على النار ونحمصهم معا حتى يحمر قليلا.5.



نضيف الحليب بالتدريج مع استمرار التحريك حتى يذوب الطحين ونحرك حتى يتكاثف المزيج ويضاف له الملح والفلفل الأسود.



6.



نضع في الصينية قليل من البشاميل وثم طبقة معكرونة وتمزج مع البشاميل.7.



نرش جزء من الجبن ثم طبقة من اللحم مع الخضار والزيتون.8.



نضيف جزء من البشاميل ثم طبقة أخرى من المعكرونة ثم طبقة من البشاميل و نرش باقي الجبن على الوجه.9.



تدخل الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تحمر وتقدم ساخنة على صفرة رمضان.انتهى

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