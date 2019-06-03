انطلاق 4 مباريات في دور الـ8 من بطولة كاس العراق الجمعة

2019/06/03 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم مباريات اياب دور الثمانية من بطولة الكاس.

وذكرت اللجنة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، حيث ستلعب المباريات الأربع يوم الجمعة الموافق ٧- ٦ -٢٠١٩، اذ ستقام ثلاث مباريات عند الساعة ٤:٣٠ عصراً، ومباراة واحدة عند الساعة ٨:٠٠ مساءً، حيث سيلتقي فريق القوة الجوية فريق النفط في ملعب الاول، ويستضيف ملعب التاجي مباراة فريقي الكهرباء و الحدود، وملعب الشعب سيكون مسرحا لمباراتين، الاولى تجمع فريقي الطلبة ونفط ميسان، وتعقبها عند الساعة الثامنة مساءً مباراة الزوراء وامانة بغداد.يذكر ان مباريات الذهاب قد انتهت ثلاث مباريات بالتعادل الايجابي والسلبي، حيث انتهت مباراة النفط والقوة الجوية بالتعادل السلبي، وانتهت مباراة نفط ميسان والطلبة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق ، وبالنتيجة نفسها تعادل فريقا الكهرباء والحدود، وحقق الزوراء فوز اوحيدا في هذه الجولة على فريق أمانة بغداد بهدف دون رد.انتهى

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