الانواء الجوية: درجات الحرارة في الايام المقبلة ستتجاوز الـ 50 ْ

2019/06/03 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي_برس

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، ان درجات الحرارة في الايام المقبلة ستتجاوز الـ50 درجة مئوية "نصف درجة الغليان".وقال رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف، ان "الايام القادمة تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجة الحرارة في كل أنحاء البلاد"، مبينا ان "درجات الحرارة المتوقعة ستصل إلى 51...

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