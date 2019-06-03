أيام رمضان : اختتام صيام رمضان بعيد الفطر

2019/06/03 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ان عاش الصائمون أوقات رمضان المباركة، وما قدموه من طاعات وقربات، وقاسوه من عناء

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