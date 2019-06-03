مدارات حرة :قمة مكة والعراق !!

2019/06/03 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مازال موقف العراق المتحفظ من البيان الختامي للقمة العربية الذي عقد مؤخرا في مكة المكرمة يثير اسئلة حول الاداء الدبلوماسي والسياسي للعراق بل وعن استقلالية العراق وارتهان ارادته الوطنية للاسف كما بدا للعالم اجمع !بالطبع ليس من مصلحة العراق ان يزج نفسه في اتون الصراع الامريكي – الايراني المحتدم في المنطقة كما ليس من مصلحته ان ينحاز لجهة على حساب اخرى بعد ان ختم عام 2003 ظاهرة المغامرات السياسية والنزق السياسي والمراهقة السياسية التي عرف بها عقد التسعينيات ..



لكن اليس كان مطلوبا من الحكومة العراقية قدرا كبيرا من المرونة والسياسة العقلانية والتحرك الذكي قبل مؤتمر القمة مادامت الحكومة في العراق كانت قد اتخذت قرارا بعدم الطوفان مع البيان الختامي اذ كان على الحكومة من باب الذكاءالسياسي ارسال وزير الخارجية بدلا من رئيس الجمهورية لتوصيل رسالة الى المؤتمر بطريقة غير مباشرة بموقف العراق من مفردات القمة اذ من غير المعقول ان يوافق العراق " على علاته !" على ادانة الحوثيين او التدخلات الايرانية في اليمن وسوريا والعراق ولما كان هذا هو موقف العراق فكان الاجدر بالعراق ارسال موظف بالخارجية لحضور القمة لتثبيت موقف من مواقف القمة بدلا من المشاركة بمستوى برهم صالح ثم الاعتراض داخل المؤتمر كصوت نشاز لم تفعله قطر العدو رقم واحد للمملكة العربية السعودية ..



يعني مرت 16 سنة ولم نتعلم فن الدبلوماسية وبعث الرسائل !!لاول مرة في تاريخ العراق يعترض العراق على البيان الختامي لمؤتمرات القمة العربية ومهما كان موقف ومبررات ومسوغات العراق بالموقف الذي اتخذه فقد برز العراق للاسف داخل المؤتمر كما لوكان ممثلا لدولة اجنبية وليست عربية حضر رئيسنا بالنيابة عن تلك الدولة الاجنبية ولم نجد اي استقلالية للقرار العراقي !نعم يحصل في التحالفات السياسية بين الدول ان تتخذ مواقف اعتراضية كما كان في الصراع الامريكي – السوفيتي سابقا حيث كانت الصين في عهد ماو تتخذ قرار الفيتو على طول ضد حليفتها الشيوعية الاتحاد السوفيتي بسبب خلافات عقائدية كما كانت الصين تتخذ مواقف مساندة لفيتنام ضد امريكا في مجلس الامن وهذا لايعني ان الصين كانت عميلة لفيتنام "!!" بل ان االتحالف المشترك بين البلدين يثمر عن مواقف متباينة !!والحال مع رومانيا في عهد شاوشيسكو الذي كان ضد قرارات حلفاء السوفييت على طول برغم شيوعيته ..



ان القرار الوطني شيء ومصالح الدول الحليفة او الصديقة شيء اخر كما يعلم الجميع !وازاء قمة مكة انقسم العراقيون بطريقة مخجلة من انطلاقات طائفية سخيفة وهذا ما لاحظته عبر تعليقات وردود في مواقع التواصل الاجتماعي فقد انحاز اصدقاء ايران لايران واصدقاء السعودية للسعودية من خلال المذهبية التي دمرت العقل العراقي واضفت عليه عبر 16 سنة من الصداء مايحول دون انفتاحه فقد ازال التعصب الطائفي البائس الفوارق الثقافية والفكرية بين الطائفيين انفسهم فقد اصبح الاستاذ الجامعي يفكر طائفيا ويتخذ مواقفه من هذا الحدث او ذاك كما لوكان جاهلا لايحمل اي شهادة كحال اصحاب المهن والاسواق مع احترامي الكبير لكل مهنة !

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