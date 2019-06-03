2019/06/03 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، الاثنين، أن المنتخب الوطني سيشارك في بطولة “وليم جونز” الدولية لكرة السلة المقرر اقامتها في تايبيه الصينية.وقال امين سر اتحاد السلة خالد نجم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “المنتخب الوطني سيبداً تجمعه على قاعة الشعب في بغداد بعد عيد الفطر، تحضيراً للمشاركة في بطولة وليم جونز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يشارك في بطولة “وليم جونز” الدولية لكرة السلة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يشارك في بطولة “وليم جونز” الدولية لكرة السلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).