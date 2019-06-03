2019/06/03 | 17:37

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عبدالسلام يعلق على تحرك السعودية والإمارات عسكريا في سقطرى والمهرة

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام ،الاثنين، "أن تحرك السعودية

والإمارات عسكريا في محافظتي سقطرى والمهرة اليمنيتين يكشف طبيعة

العدوان على اليمن بأنه عدوان احتلال وتوسع".وأضاف عبدالسلام في تغريدة له على تويتر أن "تتسلل قوى الغزو إلى تلك

المناطق النائية عن الصراع تحت لافتة إعادة الإعمار، وشعبنا اليمني

بكل فئاته لا تنطلي عليه تلك المزاعم الكاذبة".تحرك السعودية والإمارات عسكريا في محافظتي سقطرى والمهرة اليمنيتين

يكشف طبيعة العدوان على اليمن بأنه عدوان احتلال وتوسع، وتتسلل قوى

الغزو إلى تلك المناطق النائية عن الصراع تحت لافتة إعادة الإعمار،

وشعبنا اليمني بكل فئاته لا تنطلي عليه تلك المزاعم الكاذبة.

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