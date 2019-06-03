بالصور.. دوريات قوات الرسول البحرية بمحيط سامراء المقدسة

2019/06/03 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيرت قوات الرسول البحرية في الحشد الشعبي، الاثنين، دوريات لتأمين مناطق نهر دجلة ومجرى النهر على حدود مدينة سامراء المقدسة.وذكر موفدنا، أن قوات الرسول البحرية أحد تشكيلات الحشد تواصل تأمين مناطق نهر دجلة ومجرى النهر على حدود مدينة سامراء والمسطحات المائية منعا لتسلل عناصر داعش الاجرامي، مبينا أن قوات الرسول البحرية تعمل على مراقبة ...

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