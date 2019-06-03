قيادتا العمليات الامنية والحشد في نينوى تعقدان اجتماعا بحضور المحافظ

2019/06/03 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة عمليات نينوى، الاثنين، اجتماعا امنيا بالاشتراك مع الحشد الشعبي وحضور المحافظ منصور المرعيد.وذكر موفدنا، ان قيادة عمليات نينوى للحشد متمثلة بنائب قائد العمليات رائد الكروي شارك بالإجتماع الأمني الموسع الذي عقد في مقر قيادة عمليات نينوى بحضور محافظ ورئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة منصور المرعيد، فضلا عن القيادات الأمنية الموجودة في ...

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