قوباد طالباني يدعو الإتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني إلى تجاوز خلافاتهما

2019/06/03 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا قوباد طالباني الأطراف الرئيسة الى الاتفاق وتجاوز الخلافات، مشيرا إلى أن العلاقات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي تسير باتجاه قد يؤدي الى تخريب فرحة العيد.ووجه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، اعرب من خلاله عن أسفه من التوتر القائم بين حزبه مع الديمقراطي الكردستاني قائلا إن […]

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