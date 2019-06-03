2019/06/03 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة النزاهـة النيابيـة عن احالـة قائد الشرطـة الاتحاديـة الفريق رائد شاكـر جودت الى القضاء .وذكـر عضو اللجنة كاظم الصيادي ، في منشور عبر صفحته الشخصيـة على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي ” بعد تقديم الادلـة من قبلـه ، تمت احالة قائد الشرطة الاتحاديـة الفريق رائد شاكر جودت الى القضاء “.وطالب الصيادي رئيس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهـة النيابيـة : احالة قائد الشرطـة الاتحاديـة الى القضاء) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهـة النيابيـة : احالة قائد الشرطـة الاتحاديـة الى القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).