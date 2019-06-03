خانقين تفرض اجراءات صارمة في العيد

2019/06/03 | 17:40

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الأخبار المحلية

الأثنين 3 يونيو 2019 | 05:17 مساءً | عدد القراءات : 15

بغداد/..



أعلنت قاممقامية قضاء خانقين، اليوم الاثنين، اتخاذ اجراءات خلال ايام عيد الفطر.

وقالت في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، ان "قائمقام خانقين رئيس اللجنة الامنية العليا في القضاء محمد ملا حسن عقد اجتماعاً أمنياً ضم مدير شرطة خانقين وكافة مدراء الاجهزة الامنية والدوائر الخدمية ذات العلاقة، لغرض وضع الخطة الامنية الخاصة بعيد الفطر".

واضاف البيان انه "تقرر خلال الاجتماع منع تجوال الدراجات النارية بكافة انواعها خلال ايام العيد، اضافة الى منع بيع وتداول الالعاب النارية والمفرقعات بكافة انواعها"، مشيرا الى انه "ستتم محاسبة اصحاب المحلات من الذين يقومون بحيازة هذه المواد".انتهى4

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