الجمعة.. 4 مباريات في دور الثمانية من بطولة كأس العراق

2019/06/03 | 17:42

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بغداد اليوم - بغداد

حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، اليوم الاثنين، مباريات اياب دور الثمانية من بطولة الكأس.

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