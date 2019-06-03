اتحاد القدم يحدد مواعيد مباريات دور الثمانية من بطولة الكأس

2019/06/03 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم مباريات اياب دور الثمانية من بطولة الكاس.

وستلعب المباريات الأربع يوم الجمعة، حيث ستقام ثلاث مباريات عند الساعة الرابعة والنصف عصراً، ومباراة واحدة عند الساعة الثامنة مساءً، وسيلتقي فريق القوة الجوية بفريق النفط في ملعب الاول، ويستضيف ملعب التاجي مباراة فريقي الكهرباء والحدود، وملعب الشعب سيكون مسرحا لمباراتين، الاولى تجمع فريقي الطلبة ونفط ميسان، وتعقبها عند الساعة الثامنة مساءً مباراة الزوراء وامانة بغداد.

يذكر ان مباريات الذهاب قد انتهت ثلاث منها مباريات بالتعادل الايجابي والسلبي، حيث انتهت مباراة النفط والقوة الجوية بالتعادل السلبي، وانتهت مباراة نفط ميسان والطلبة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق ، وبالنتيجة نفسها تعادل فريقا الكهرباء والحدود، وحقق الزوراء فوزا وحيدا في هذه الجولة على فريق أمانة بغداد بهدف دون رد.

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