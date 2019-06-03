نائب: من الصعب جداً اكمال الكابينة الوزارية

2019/06/03 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، اليوم الاثنين، انه من الصعوبة جداً، اكمال الكابينة الوزارية، لحكومة عادل عبدالمهدي.وقال البلداوي في تصريح لوكالة "النبأ" للاخبار انه "بسبب الخلافات السياسية في المكون السني، صعب جدا تمرير تكملة الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبدالمهدي بعد عطلة العيد، بل هذه الاجراءات شبة متوقفة".

واضاف، "نحن الآن نريد ان نسعى الى ابقاء ما تبقى من التحالف بجمع تحالف المحور واتحاد القوى تحت مظلة تحالف البناء"، مشيرا الى ان "الحوارات بشأن اكمال الكابينة الوزارية شبة متوقفة، فقط هناك حوارات من أجل إيجاد آلية لغرض التواصل بين جميع الأطراف".

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