معالم أثرية لم تعد موجودة

2019/06/03 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت، اليوم، بعض المعالم الاثرية، والمعالم الطبيعية جزءاً من التاريخ، ونراها فقط في الصور الفوتوغرافية.ووفقاَ لمنظمة اليونسكو، يوجد في العالم، اليوم، 55 موقعا مهددا بالاختفاء.من بينها، الحاجز المرجاني في بليز، وآثار القرون الوسطى في كوسوفو (ثلاثة أديرة أرثوذكسية وكنيسة واحدة)، ومدينة لبدة الكبرى القديمة في ليبيا، وسور الصين العظيم وغيرها.خطر آخر يحدق بكل من البحر الميت ومدينة البندقية وحتى القطب المتجمد الجنوبي.

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