البورصات العربية ترتفع بختام تداولات الإثنين

2019/06/03 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت غالبية مؤشرات البورصة العربية جلسة تداولات اليوم الإثنين، على ارتفاع، حيث انضمت بورصة ، مصر ، مسقط ، الكويت ، قطر ، عمَّان للقائمة الخضراء وفي المقابل ، انضمت بورصة العراق، البحرين، للقائمة الحمراء .

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