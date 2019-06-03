إعلان موعد بدء العمليات التنفيذية لخط شلمجة - البصرة الحديدي

2019/06/03 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران، الإثنين، بدء العمليات التنفيذية لخط شلمجة – البصرة الحديدي، بطول قرابة 35 كلم بعد عيد الفطر.

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