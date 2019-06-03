مبيعات المركزي العراقي تحقق زيادة قيمتها 8.76 مليون دولار

2019/06/03 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم الاثنين، إلى 133.3 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد أمس الأحد، والبالغة 124.54 مليون دولار، بزيادة قيمتها 8.76 مليون دولار.

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