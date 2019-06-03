وفاة رياضي عراقي بارز أثر مرض عضال

2019/06/03 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} توفي مدرب كرة اليد العراقي حمزة ناجي أثر مرض عضال.

وتقدم وزير الشباب والرياضة احمد رياض، بالمواساة والتعزية الى الاوساط الرياضية برحيل الرائد الرياضي والمدرب بكرة اليد حمزة ناجي الذي وافته المنية أثر مرض عضال.{بحسب البيان}وقال رياض، ان" الرياضة العراقية فقدت احد الرواد الذين قدموا الكثير لرياضة كرة اليد العراقية والانبارية سواء كان لاعبا ام مدربا، سائلا الباري عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان".انتهى

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