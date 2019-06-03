أعادة أصدار {٤ } حاويات رز عبر كمرك بوابة البصرة

2019/06/03 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك بوابة البصرة، اليوم الأثنين، عن أعادة أصدار {4} حاويات من مادة الرز بسبب مخالفتها لشروط الأستيراد.

وذكرت الهيأة العامة للكمارك في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن إعادة الأصدار ،جاءت كون الارساليات وردت بدون أوراق رسمية وهو ما يخالف ضوابط وتعليمات الاستيراد، وإن إجراءات الأعادة تمت وفقا" للقوانين والتعليمات النافذة.



يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد.انتهى

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